19.11.2022 20:09 Дмитро Колонєй

Вкрав 100 мільонів доларів: крипотошахрай відправиться на суд до Туреччини

Відомого зловмисника Туреччині видасть Албанія.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на IT sider, Албанський суд ухвалив рішення екстрадувати бізнесмена-втікача, засновника криптовалютної біржі Thodex Фарука Фатіха Озера до Туреччини. Його звинувачують у викраденні понад 100 мільйонів доларів у вкладників криптовалютної біржі Thodex та управлінні злочинною організацією. Як відомо, на момент початку розслідування Озер не приховував своє місцеперебування. Тому ще у квітні 2021 року Туреччина видала міжнародний ордер на арешт підприємця.

Інтерпол розшукував його за шахрайство з "червоною позначкою", яка передбачає запит до правоохоронних органів усіх країн світу про визначення місцеперебування та попередній арешт злочинця для його подальшої екстрадиції. За сукупністю звинувачень колишньому голові біржі Thodex загрожує довічне ув’язнення.