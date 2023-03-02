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02.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 березня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 10%. Температура повітря -2°...+1°C (відчувається як -5°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

Вранці чорні купчасті хмари — до дощу.
З теплих країв почали повертатися птахи — весна буде ранньою.
Якщо ворони 2 березня купаються у калюжах, це до потепління.
За погодою цього дня віщували літо. Якою буде погода, такою видасться і тепла половина року.
Туман віщував холодний травень, а яскравий місяць уночі – хороший урожай.
Дощ же обіцяв, що добре вродять хліб та льон.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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