09.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами. З ранку й до вечора очікується дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 жовтня очікується хмарна погода. Дощ, вранці та вдень значний.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 14 – 16° тепла.

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.

небо рожеве ввечері – погода буде ясною і теплою;

зранку йде дощ – увечері може випасти сніг;

вишня скинула все листя – зима вже на порозі;

дощ зі снігом – у січні чекайте на відлигу;

іній вранці – до ранньої та холодної зими;

дощить – осінь буде затяжною й вологою;

ясна погода або теплий вітер – осінь буде лагідною;

птахи повністю відлетіли – зима прийде за три тижні;

вранці туман – до відлиги та теплої погоди;

літає багато павутини – осінь буде сухою й теплою;

ясна зоряна ніч – до морозного ранку.