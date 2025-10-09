    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 9 жовтня
09.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами. З ранку й до вечора очікується дощ.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 жовтня очікується хмарна погода. Дощ, вранці та вдень значний.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 14 – 16° тепла.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз.
Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
  • небо рожеве ввечері – погода буде ясною і теплою;
  • зранку йде дощ – увечері може випасти сніг;
  • вишня скинула все листя – зима вже на порозі;
  • дощ зі снігом – у січні чекайте на відлигу;
  • іній вранці – до ранньої та холодної зими;
  • дощить – осінь буде затяжною й вологою;
  • ясна погода або теплий вітер – осінь буде лагідною;
  • птахи повністю відлетіли – зима прийде за три тижні;
  • вранці туман – до відлиги та теплої погоди;
  • літає багато павутини – осінь буде сухою й теплою;
  • ясна зоряна ніч – до морозного ранку.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 8 жовтня 07.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня 06.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 6 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 