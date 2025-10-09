Прогноз погоди у Харкові на 9 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами. З ранку й до вечора очікується дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
9 жовтня очікується хмарна погода. Дощ, вранці та вдень значний.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 14 – 16° тепла.
Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
Сьогодні день сприятливий для аналізу минулих рішень і планування майбутніх дій. Будьте уважні до деталей і не піддавайтеся імпульсивним діям.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
