09.12.2023 21:32 Дмитро Колонєй
Готуємо варення з кабачків на зиму
Консервація з кабачків, із нетривіальним смаком.
Як пише РЕДПОСТ
, овоч із лимоном створює освіжаючий тропічний смак, який неможливо забути.
Варення з кабачків на зиму
Продукти:
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кабачки - 1 кг
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цукор - 400-800 г
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лимон - 2 шт.
Покроковий рецепт приготування
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Лимони нарізати шматочками
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Розмолоти в блендері або м'ясорубці з невеликою кількістю цукрового піску.
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Кабачки вимити,
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Очистити від шкіри,
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Нарізати на шайби,
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Прибрати серцевину з насінням.
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Нарізати кабачки на кубики розміром приблизно 2 см.
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Засипати шматочки цукровим піском
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Дати постояти годині 10. В результаті виділиться сироп.
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Довести сироп із кабачками до кипіння на повільному вогні.
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Варити 10 хвилин і відставити на 5 годин.
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Повторити процес ще двічі.
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При останньому варінні покласти лимони.
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Варіння продовжувати до оптимального загущення соку - стійка крапля на блюдечку.
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Розкласти варення по стерильним баночкам
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Закупорити.
Смачного!
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