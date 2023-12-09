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09.12.2023  21:32   Дмитро Колонєй

Готуємо варення з кабачків на зиму

Консервація з кабачків, із нетривіальним смаком.

Як приготувати варення з кабачків на зиму
 
Як пише РЕДПОСТ, овоч із лимоном створює освіжаючий тропічний смак, який неможливо забути.
 

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Варення з кабачків на зиму

 

Продукти:

   
  • кабачки - 1 кг
  • цукор - 400-800 г
  • лимон - 2 шт.

Покроковий рецепт приготування

Як приготувати варення з кабачків на зиму

  1. Лимони нарізати шматочками
  2. Розмолоти в блендері або м'ясорубці з невеликою кількістю цукрового піску.
  3. Кабачки вимити,
  4. Очистити від шкіри,
  5. Нарізати на шайби,
  6. Прибрати серцевину з насінням.
  7. Нарізати кабачки на кубики розміром приблизно 2 см.
  8. Засипати шматочки цукровим піском
  9. Дати постояти годині 10. В результаті виділиться сироп.
  10. Довести сироп із кабачками до кипіння на повільному вогні.
  11. Варити 10 хвилин і відставити на 5 годин.
  12. Повторити процес ще двічі.
  13. При останньому варінні покласти лимони.
  14. Варіння продовжувати до оптимального загущення соку - стійка крапля на блюдечку.
  15. Розкласти варення по стерильним баночкам
  16. Закупорити.

Як приготувати варення з кабачків на зиму

 

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати овочеве рагу по-французьки.
 
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Тэги:  рецепт, консервація, варення, заготовки, зима, овочі
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