Після автотрощі на Харківщині водії продовжили поїздку в швидкій

Поліція проводить перевірку за фактом дорожньо-транспортної пригоди у селищі Васищеве Харківського району
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, повідомлення про ДТП за участі автомобіля «Hyundai» та «Toyota Camry» надійшло до поліції 9 грудня близько 12:00.
Внаслідок зіткнення двох автомобілів до лікарні Харкова доставлено водіїв транспортних засобів.
На місце події виїжджала група швидкого реагування відділу поліції № 3 ХРУП № 1.
Попередньо встановлено, що причиною аварії стали погодні умови.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Зʼясовуються усі обставини події.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 7 грудня на трасі М-03 «Київ-Харків-Довжанський» біля села Новопавлівка Ізюмського району сталося ДТП, у якій 6 людей загинуло та 5 постраждало.
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