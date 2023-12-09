    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Після автотрощі на Харківщині водії продовжили поїздку в швидкій
09.12.2023  21:57   Рита Парфенова

Після автотрощі на Харківщині водії продовжили поїздку в швидкій

Поліція проводить перевірку за фактом дорожньо-транспортної пригоди у селищі Васищеве Харківського району

ДТП у селищі Васищеве

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, повідомлення про ДТП за участі автомобіля «Hyundai»  та «Toyota Camry» надійшло до поліції 9 грудня близько 12:00.

Внаслідок зіткнення двох автомобілів до лікарні Харкова доставлено водіїв транспортних засобів.

На місце події виїжджала група швидкого реагування відділу поліції № 3 ХРУП № 1.

ДТП у селищі Васищеве

Попередньо встановлено, що причиною аварії стали погодні умови.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Зʼясовуються усі обставини події.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 7 грудня на трасі М-03 «Київ-Харків-Довжанський» біля села Новопавлівка Ізюмського району сталося ДТП, у якій 6 людей загинуло та 5 постраждало.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.12 Надзвичайні події На трасі у передмісті Харкова загинув літній чоловік 07.12 Надзвичайні події Подробиці смертельної ДТП на Харківщині розповіли правоохоронці (відео, фото) 07.12 Надзвичайні події На Харківщині сталася смертельна ДТП
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 