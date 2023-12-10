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10.12.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 грудня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сніг, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати.

зима

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 грудня очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 3–5° морозу, вдень 1–3º морозу.

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Народні прикмети

  • Якщо на небі яскраво світять зірки, то буде мороз, тьмяно — відлига.
  • Багряне небо віщує сильний вітер.
  • Вказівником погоди для наших пращурів був заєць. Якщо шкіра зайця була вкрита плямами – до м’якої зими.
  • У цей час у лосів відпадають старі роги. А риба залягає у зимувальні ями, на дно.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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