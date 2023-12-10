Прогноз погоди у Харкові на 10 грудня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сніг, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 грудня очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 3–5° морозу, вдень 1–3º морозу.
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Успіх чекає на тих, хто схильний до ясності у всьому, починаючи від думок у голові і закінчуючи відносинами з близькими людьми.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сніг, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати.
Щороку другої неділі грудня в Україні відзначається День благодійності.
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