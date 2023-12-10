10.12.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Успіх чекає на тих, хто схильний до ясності у всьому, починаючи від думок у голові і закінчуючи відносинами з близькими людьми.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У Овна є шанс відчути гармонію із собою та зі світом! День наділяє його рівновагою думок і почуттів, завдяки чому Овен чудово ладнатиме з оточуючими. У розмові він налаштований більше слухати, аніж говорити, тонко відчуваючи співрозмовника. Саме тому зірки радять Овну поговорити з кимось до душі, щоб прояснити спірні питання, попросити вибачення або освідчитися в коханні. Щирість Овна здатна творити чудеса, вона – його чарівний ключ до людських сердець та душ.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп дає Тельцеві шанс різко змінити свою думку про щось або про когось. Можливо, виною тому буде нова інформація, а можливо – логічні роздуми самого Тельця. Або якісь події, що розвивалися насамперед в одному напрямку, раптом кардинально змінять свій вектор. Так чи інакше, Тельцю варто приготуватися до того, що переконання часом здатні змінюватися, і навіть найнепорушніші речі раптом можуть обернутися абсолютно несподіваною стороною.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки будуть педантичними та уважними, як ніколи! Від їхнього пильного погляду ніщо не вкриється. Гороскоп обіцяє Близнюкам чудові можливості в роботі, що вимагає повної зосередженості, – наприклад, у бухгалтерській справі, у навчанні чи науці. А от з оточуючими їм нелегко порозумітися – Близнюки будуть настільки занурені у свої думки, що виринути на поверхню для світської розмови їм буде нелегко.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки радять Раку позбутися чогось старого і набридлого, щоб, згідно з вченням фен-шуй, звільнити у своєму житті місце для нового. Для цього Раку варто зайнятися прибиранням і безжальним викиданням на смітник непотрібних речей. Звільнивши свої шафи від покладів сміття, Рак відчує полегшення. Втім, так само Рак може звільнитися і від чогось ще – приміром, від вантажу провини, погаслих почуттів або нездійсненних планів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У відносинах з людьми багато що може дратувати Лева, виливаючись у суперечки та боротьбу амбіцій. Не виключено, що в якомусь питанні Лев захоче докопатися до істини – у цьому випадку своїми нескінченними розглядами він здатний будь-кого вивести з себе! Зірки радять йому зосередитись на справах, у яких Лев все вирішує сам, таких як наука, навчання чи власний бізнес. У них він випромінюватиме впевненість у собі і здатний досягти непоганих результатів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві не варто приймати відповідальних рішень і робити серйозні кроки – є ймовірність помилитися. Можливо, у неї мало інформації в якомусь питанні чи ця інформація неправильна. Крім того, у справах Діва не має достатньої рішучості – вона може вагатися з приводу, не знаючи, як вчинити. Тож Діві треба не діяти, а лише планувати майбутні дії. І збирати відсутні відомості – згодом це їй знадобиться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезах може прокинутися бажання когось покритикувати, але піддаватися цьому не варто! День наділяє їх підвищеною уважністю до дрібниць, так що в очі їм будуть кидатися навіть найменші помилки оточуючих. Втім, і по відношенню до себе Терези можуть виявляти самокритичність. Щоб не провести цей день у рятуванні від неіснуючих недоліків, їм треба перестати дивитися на кожну порошинку в мікроскоп. Змиріться з недосконалостями і просто насолоджуйтесь життям!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон здатний несподівано дізнатися щось нове та цікаве для себе, причому ця інформація може виявитися як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. День схиляє його до того, щоб бути у центрі спілкування та вміти не лише говорити самому, а й уважно слухати. Зірки радять йому діяти за формулою: "Чаще користуйся вухами, ніж мовою". Наслідуючи цю пораду, Скорпіон може стати володарем чиїхось секретів, планів, ідей або просто отримати хорошу їжу для роздумів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець схильний говорити те, що думає, прямо в обличчя! І йому буде що сказати, адже день наділяє його здатністю помічати навіть найменші вади. З одного боку, прямолінійність здатна допомогти Стрільцеві вирішити якісь проблеми, проте вона може і спровокувати нові. Щоб уникнути конфліктів, зірки радять Стрільцю звести спілкування до мінімуму, переключившись на розгрібання робочих завалів, приготування їжі, збирання, шопінг та інші повсякденні справи.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога не слід розслаблятися: від його уважності, передбачливості та недовірливості може залежати багато. Що б Козеріг не робив, йому слід діяти так, якби це було підписання важливого договору, в якому потрібно перевірити кожну букву і знайти можливу каверзу. Якщо ніякої каверзи немає - відмінно. Набагато гірше, якщо Козеріг не помітить небезпечну пастку. Така вже особливість сьогоднішнього дня – Козерогу необхідно бути настороже, інакше його безтурботністю хтось скористається у своїх інтересах.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію слід бути обережним: він може виявитися об'єктом критики або навіть зазіхання на свої права. Не виключені також розгляди, позови чи інші спірні питання, у які Водолій ризикує виявитися втягнутим. Насамперед непорозуміння можуть бути пов'язані з грошима та майном Водолія, проте можливі й робочі конфлікти та інші протистояння з оточуючими. Щоб день не пройшов на точці кипіння, Водолію слід бути дипломатом, старанно обминаючи гострі кути. А будь-які позови та розгляди відкласти до кращих часів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть суворі, але справедливі, – принаймні так їм здаватиметься. Вони рішуче братимуться за справи, і відсутність ентузіазму в інших здатні прирівняти до саботажу. Що ж до оточуючих, то їм нелегко змиритися з командирським настроєм Риб. Зірки попереджають Риб про те, що якщо вони дійсно хочуть досягти результату, їм варто вибрати більш гнучкий підхід. Найкраще для управління оточуючими підійде вдосконалений метод батога і пряника: «Дрікай наодинці, а хвали публічно».