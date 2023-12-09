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09.12.2023  20:28   Рита Парфенова

Любителів дрифту у Харкові позбавили автомобілів (фото)

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння хуліганства у Київському районі Харкова

Любителів дрифту у Харкові позбавили автомобілів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, порушник на автомобілі Ford дрифтував на парковці біля торговельно-розважального центру по вулиці Героїв Праці.

Повідомлення про правопорушення надійшло до чергової частини Харківського районного управління поліції №1 8 грудня близько 22:30.

За адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група райуправління.

Працівники поліції встановили особу порушника. Ним виявився 21-річний чоловік, який разом зі своїм 36-річним знайомим порушували громадський порядок.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Поліцейські вилучили автівку порушника та помістили на штрафмайданчик.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.

Любителів дрифту у Харкові позбавили автомобілів

Як повідомили у Патрульній поліції, аналогічна ситуація сталася вчора ввечері на майдані Свободи. Водій автомобіля BMW, демонструючи явну неповагу до суспільства, з особливою зухвалістю здійснив низку грубих порушень ПДР та громадського порядку. Порушник був зупинений екіпажем патрульних, який патрулював неподалік. Його також передано слідчим, а автомобіль було поміщено на спеціальний майданчик.

Любителів дрифту у Харкові позбавили автомобілів

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу поліція Харківщини отримала 958 викликів, що надійшли через операторів «102».

 


 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  водій, поліція, харків
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