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09.12.2023  19:40   Рита Парфенова

Від ударів ворога постраждали населені пункти Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

Противник завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися щонайменше 15 населених пунктів, зокрема:

  • Тернова,
  • Стариця,
  • Бочкове
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Іванівка,
  • Петропавлівка,
  • Куп’янськ.

На Слобожанському напрямку противник утримує військову присутність у прикордонних районах, займається диверсійно-розвідувальною діяльністю, веде обстріли населених пунктів з території Російської Федерації і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 грудня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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