Артилерійський обстріл Куп'янська призвів до смерті двох жінок (фото)

Дві жінки загинули, чоловіка з пораненням ушпиталили внаслідок обстрілу Куп'янська військовими рф удень 9 грудня 2023 року
Атака призвела до серйозних руйнувань: пошкоджено приватний будинок, гараж, паркан і літню кухню. Поліція, оперативно реагуючи на інцидент, вислала працівників слідчо-оперативної групи, криміналістів та вибухотехніків для проведення оглядів місця події та документування наслідків цього злочину.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Поліція активно здійснює розслідування, спрямоване на встановлення винних та притягнення їх до відповідальності за цей трагічний події.
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