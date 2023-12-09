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09.12.2023  18:36   Рита Парфенова

Артилерійський обстріл Куп'янська призвів до смерті двох жінок (фото)

Дві жінки загинули, чоловіка з пораненням ушпиталили внаслідок обстрілу Куп'янська військовими рф удень 9 грудня 2023 року

Новини Харкова: дві жінки загинули під час обстрілу Куп'янська
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 9 грудня о 15:00 місто Куп'янськ потрапило під артилерійський обстріл, який призвів до трагічних наслідків. Дві жінки, 67 і 71 років, загинули на місці події, тоді як 33-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували до місцевої лікарні.
 
Новини Харкова: дві жінки загинули під час обстрілу Куп'янська

Атака призвела до серйозних руйнувань: пошкоджено приватний будинок, гараж, паркан і літню кухню. Поліція, оперативно реагуючи на інцидент, вислала працівників слідчо-оперативної групи, криміналістів та вибухотехніків для проведення оглядів місця події та документування наслідків цього злочину.

Новини Харкова: дві жінки загинули під час обстрілу Куп'янська

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Поліція активно здійснює розслідування, спрямоване на встановлення винних та притягнення їх до відповідальності за цей трагічний події.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 грудня 2023 року.



 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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