09.12.2023 17:52 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про зміни та новий режим роботи ВЛК

Важливо, щоб у прифронтовому Харкові військово-лікарські комісії працювали у серйозному режимі.



Фото: РЕДПОСТ

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«Разом з обласною владою у нас відбувся Штаб обороні Харківської області, де ми розглядали роботу ВЛК. Дуже важливо сьогодні, щоб ВЛК працювали у серйозному режимі роботи. Ми створили усі необхідні умови, забезпечили лікарів для того, щоб призовники якнайшвидше проходили медичні комісії у Харкові», – сказав він.

Обшуки, які нещодавно проходили в підрозділах Обласного центру медико-соціальної експертизи, міський голова коментувати не став, зазначивши, що перевірку проводила не міська влада, а компетентні органи.

«Але хочу сказати, що стосується роботи ВЛК, вона проводиться й яких-то серйозних недоліків у роботі ВЛК немає сьогодні», – додав Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжують усувати наслідки масованої ракетної атаки, яку російська армія здійснила вночі 8 грудня.





