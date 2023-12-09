09.12.2023 17:52 Рита Парфенова
Ігор Терехов розповів про зміни та новий режим роботи ВЛК
Важливо, щоб у прифронтовому Харкові військово-лікарські комісії працювали у серйозному режимі.
Фото: РЕДПОСТ
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.
«Разом з обласною владою у нас відбувся Штаб обороні Харківської області, де ми розглядали роботу ВЛК. Дуже важливо сьогодні, щоб ВЛК працювали у серйозному режимі роботи. Ми створили усі необхідні умови, забезпечили лікарів для того, щоб призовники якнайшвидше проходили медичні комісії у Харкові», – сказав він.
Обшуки, які нещодавно проходили в підрозділах Обласного центру медико-соціальної експертизи, міський голова коментувати не став, зазначивши, що перевірку проводила не міська влада, а компетентні органи.
«Але хочу сказати, що стосується роботи ВЛК, вона проводиться й яких-то серйозних недоліків у роботі ВЛК немає сьогодні», – додав Ігор Терехов.
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