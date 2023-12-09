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09.12.2023  17:52   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про зміни та новий режим роботи ВЛК

Важливо, щоб у прифронтовому Харкові військово-лікарські комісії працювали у серйозному режимі.


Фото: РЕДПОСТ
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.
 
«Разом з обласною владою у нас відбувся Штаб обороні Харківської області, де ми розглядали роботу ВЛК. Дуже важливо сьогодні, щоб ВЛК працювали у серйозному режимі роботи. Ми створили усі необхідні умови, забезпечили лікарів для того, щоб призовники якнайшвидше проходили медичні комісії у Харкові», – сказав він.
 
Обшуки, які нещодавно проходили в підрозділах Обласного центру медико-соціальної експертизи, міський голова коментувати не став, зазначивши, що перевірку проводила не міська влада, а компетентні органи.
 
«Але хочу сказати, що стосується роботи ВЛК, вона проводиться й яких-то серйозних недоліків у роботі ВЛК немає сьогодні», – додав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжують усувати наслідки масованої ракетної атаки, яку російська армія здійснила вночі 8 грудня.



 

Тэги:  влк, ігор терехов, харків
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