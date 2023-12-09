09.12.2023 17:18 Рита Парфенова

Ворог обстріляв село на Харківщині з РСЗВ: поранено жінку

Поліція реєструє наслідки обстрілу села Подоли у Куп’янському районі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 9 грудня о 12:10 відбувся ворожий обстріл, який зачепив село Подоли в Куп’янському районі. Унаслідок цього інциденту постраждала місцева мешканка 1972 року народження, яку госпіталізували до лікарні.

На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи, криміналісти та вибухотехніки. Вони здійснюють огляд місця події, збирають речові докази та документують наслідки злочину. За попередніми даними, обстріл був виконаний із РСЗВ «Ураган».

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років. Поліція активно працює над встановленням винних та веде розслідування для притягнення їх до відповідальності.

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