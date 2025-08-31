    
31.08.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Пиріг із листкового тіста з помідорами та моцарелою

Дивовижна випічка з нотками італійської кухні.

Як приготувати пиріг із листкового тіста з помідорами та моцарелою: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, цей простий і неймовірно смачний пиріг із листкового тіста з помідорами та моцарелою стане зіркою вашого столу. Усього кілька інгредієнтів і мінімум зусиль - і у вас готова ідеальна закуска або легка вечеря.
 

Пиріг із листкового тіста з помідорами та моцарелою

 

Продукти

 
  • 400-500 г листкового тіста
  • 4 помідори
  • 200 г моцарелли
  • базилік
  • сіль та перець за смаком
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Розкачати листкове тісто.
  2. Викласти у форму для випікання.
  3. Сформувати бортики, залишивши їх трохи вищим, ніж потрібно.
  4. Нарізати помідори та моцарелу тонкими кружальцями.
  5. Викласти кружечки помідорів та моцарели на тісто, чергуючи їх між собою.
  6. Приправити сіллю, перцем.
  7. Посипати свіжим базиліком.
  8. Загорнути краї тесту усередину.
  9. Випікати пиріг у розігрітій до 180 ° C духовці протягом 25-30 хвилин, поки тісто не стане золотистим.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати лаваш з тунцем.
 
