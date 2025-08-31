31.08.2025 22:00 Дмитро Колонєй
Пиріг із листкового тіста з помідорами та моцарелою
Дивовижна випічка з нотками італійської кухні.
Як пише РЕДПОСТ
, цей простий і неймовірно смачний пиріг із листкового тіста з помідорами та моцарелою стане зіркою вашого столу. Усього кілька інгредієнтів і мінімум зусиль - і у вас готова ідеальна закуска або легка вечеря.
Пиріг із листкового тіста з помідорами та моцарелою
Продукти
-
400-500 г листкового тіста
-
4 помідори
-
200 г моцарелли
-
базилік
-
сіль та перець за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Розкачати листкове тісто.
-
Викласти у форму для випікання.
-
Сформувати бортики, залишивши їх трохи вищим, ніж потрібно.
-
Нарізати помідори та моцарелу тонкими кружальцями.
-
Викласти кружечки помідорів та моцарели на тісто, чергуючи їх між собою.
-
Приправити сіллю, перцем.
-
Посипати свіжим базиліком.
-
Загорнути краї тесту усередину.
-
Випікати пиріг у розігрітій до 180 ° C духовці протягом 25-30 хвилин, поки тісто не стане золотистим.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0