31.08.2025 21:29 Дмитро Колонєй

Патрульні покарали зухвалих порушників ПДР у Харкові

Правоохоронці Харкова притягнули до відповідальності водіїв, які створювали небезпечні умови для інших кермувальників та пішоходів.

Як повідомляє, РЕДПОСТ , патрульні розшукали автомобілістів, які порушили ПДР та стали "зірками" мережі.

Днями інспектори розшукали та притягнули до відповідальності водіїв авто Honda, Nissan, BMW та Toyota, які проїхали регульоване перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. В усіх випадках кермувальників притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 КУпАП (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Крім того, поліцейські розшукали та притягнули до відповідальності водія автомобіля Tesla, який не виконав вимоги дорожньої розмітки 1.3, яка позначає подвійну суцільну лінію, та допустив виїзд на зустрічну смугу руху. На громадянина поліцейські склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП.

Вкотре нагадуємо: дороги загального користування — не місце для зухвалої поведінки за кермом.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram