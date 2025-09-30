30.09.2025 21:57 Дмитро Колонєй
Золотистий секрет: ніжний кукурудзяний крем-суп без картоплі
Можна використовувати молоду чи консервовану кукурудзу.
Як пише РЕДПОСТ
, цей рецепт - ідеальний спосіб насолодитися насиченим, вершковим смаком кукурудзяного крем-супу, але зробити його легшим та ароматнішим за рахунок виключення картоплі. Використовуючи насичений курячий бульйон та свіжі овочі, ви приготуєте страву, яка зігріє душу і стане окрасою будь-якого столу.
Кукурудзяний крем-суп без картоплі
Продукти:
-
2 л курячого бульйону,
-
1 банка консервованої або такий же приблизно обсяг свіжої кукурудзи,
-
200 мл вершків,
-
70 г вершкового масла,
-
1 морква,
-
цибулина,
-
сіль і мелений чорний перець за смаком.
Покроковий рецепт приготування
-
Подрібнити цибулю та моркву.
-
Розтопити вершкове масло|мастило| в сотейнику або глибокій сковороді.
-
Обсмажити подрібнені цибулю та моркву на вершковому маслі до м'якості (приблизно 5-7 хвилин).
-
Влити вершки до обсмажених овочів.
-
Додати сіль та мелений чорний перець (спеції) до смаку.
-
Протушкувати засмажку із вершками протягом 3 хвилин.
-
Довести курячий бульйон до кипіння у великій каструлі.
-
Всипати засмажку із вершками в киплячий бульйон.
-
Додати кукурудзу (якщо використовується консервована, треба злити рідину).
-
Проварити суп на середньому вогні 5 хвилин.
-
Зняти каструлю з вогню.
-
Подрібнити суп занурювальним блендером до однорідного пюре.
-
Прогріти суп на повільному вогні (до появи перших бульбашок), але не доводити до кипіння.
-
Подавати крем-суп гарячим.
-
Можна прикрасити зеленню чи кількома зернами кукурудзи.
