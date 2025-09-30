    
30.09.2025  21:57   Дмитро Колонєй

Золотистий секрет: ніжний кукурудзяний крем-суп без картоплі

Можна використовувати молоду чи консервовану кукурудзу.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей рецепт - ідеальний спосіб насолодитися насиченим, вершковим смаком кукурудзяного крем-супу, але зробити його легшим та ароматнішим за рахунок виключення картоплі. Використовуючи насичений курячий бульйон та свіжі овочі, ви приготуєте страву, яка зігріє душу і стане окрасою будь-якого столу.
 

Кукурудзяний крем-суп без картоплі

 

Продукти:

 
  • 2 л курячого бульйону,
  • 1 банка консервованої або такий же приблизно обсяг свіжої кукурудзи,
  • 200 мл вершків,
  • 70 г вершкового масла,
  • 1 морква,
  • цибулина,
  • сіль і мелений чорний перець за смаком.
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Подрібнити цибулю та моркву.
  2. Розтопити вершкове масло|мастило| в сотейнику або глибокій сковороді.
  3. Обсмажити подрібнені цибулю та моркву на вершковому маслі до м'якості (приблизно 5-7 хвилин).
  4. Влити вершки до обсмажених овочів.
  5. Додати сіль та мелений чорний перець (спеції) до смаку.
  6. Протушкувати засмажку із вершками протягом 3 хвилин.
  7. Довести курячий бульйон до кипіння у великій каструлі.
  8. Всипати засмажку із вершками в киплячий бульйон.
  9. Додати кукурудзу (якщо використовується консервована, треба злити рідину).
  10. Проварити суп на середньому вогні 5 хвилин.
  11. Зняти каструлю з вогню.
  12. Подрібнити суп занурювальним блендером до однорідного пюре.
  13. Прогріти суп на повільному вогні (до появи перших бульбашок), але не доводити до кипіння.
  14. Подавати крем-суп гарячим.
  15. Можна прикрасити зеленню чи кількома зернами кукурудзи.
 
Тэги:  рецепт, суп, кукурудза, бульйон, вершки, масло, морква, цибуля
