01.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 жовтня

1 жовтня в Харкові очікується вітряна та дощова погода. Протягом дня буде хмарно з періодичними дощами, які до вечора послабшають.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ.

Вітер східний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря протягом доби 6 – 8° тепла.

Народні прикмети

  • сонячна і тепла погода передвіщає коротку та м’яку зиму;
  • якщо на Покрову йде дощ, осінь буде вологою, а зима затяжною з частими відлигами;
  • якщо цього дня сніг не покрив землю – не покриє в листопаді та грудні;
  • на деревах ще багато листя – чекайте довгу зиму;
  • береза вже повністю пожовкла – до ранньої зими.
  • у вишні листя вже опало – зима буде тепла, якщо ж вишня зелена – зима буде люта;
  • якщо бур’яни виросли дуже високими – взимку очікується багато снігу;
  • холодний і швидкий вітер цього дня передвіщає тривале похолодання;
  • якщо вітер з півдня низовий – зима буде теплою, з півночі горішний – холодною, із заходу – сніжною; коли ж протягом дня вітер змінюватиме напрямок, то і зима буде нестійкою;
  • відліт журавлів до Покрови – на ранню зиму;
  • білки активно утеплюють гнізда – попереду люта зима.
прогноз погоди, погода, харків
