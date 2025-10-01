Прогноз погоди у Харкові на 1 жовтня

1 жовтня в Харкові очікується вітряна та дощова погода. Протягом дня буде хмарно з періодичними дощами, які до вечора послабшають.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ.
Вітер східний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря протягом доби 6 – 8° тепла.
Сьогодні на вас чекають несподівані зміни та нові можливості. Важливо зберігати спокій і не поспішати з важливими рішеннями.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
