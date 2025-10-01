01.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 жовтня

1 жовтня в Харкові очікується вітряна та дощова погода. Протягом дня буде хмарно з періодичними дощами, які до вечора послабшають.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ.

Вітер східний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря протягом доби 6 – 8° тепла.

Народні прикмети

сонячна і тепла погода передвіщає коротку та м’яку зиму;

якщо на Покрову йде дощ, осінь буде вологою, а зима затяжною з частими відлигами;

якщо цього дня сніг не покрив землю – не покриє в листопаді та грудні;

на деревах ще багато листя – чекайте довгу зиму;

береза вже повністю пожовкла – до ранньої зими.

у вишні листя вже опало – зима буде тепла, якщо ж вишня зелена – зима буде люта;

якщо бур’яни виросли дуже високими – взимку очікується багато снігу;

холодний і швидкий вітер цього дня передвіщає тривале похолодання;

якщо вітер з півдня низовий – зима буде теплою, з півночі горішний – холодною, із заходу – сніжною; коли ж протягом дня вітер змінюватиме напрямок, то і зима буде нестійкою;

відліт журавлів до Покрови – на ранню зиму;

білки активно утеплюють гнізда – попереду люта зима.