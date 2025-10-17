17.10.2025 21:40 Дмитро Колонєй

Зелений та корисний: ідеальний майонез з авокадо за 5 хвилин

Фантастична альтернатива класичному майонезу.

Як пише РЕДПОСТ, класичний майонез, незважаючи на свою популярність, часто містить багато не найкорисніших жирів та добавок. Але існує неймовірно смачна, корисна та швидка альтернатива. Майонез з авокадо. Він ідеально підійде для салатів, бургерів та закусок, а його приготування займе не більше п'яти хвилин.

Майонез із авокадо

Продукти:

2 авокадо

1 лимон

5-6 ст. оливкової олії

1 ч. л. гірчиці

сіль

мелений чорний перець

Покроковий рецепт приготування

Очистити авокадо від шкірки. Видалити кісточку. Нарізати авокадо великими шматочками для зручності блендування. Віджати сік із цілого лимона. Скласти в чашу блендера шматочки авокадо, лимонний сік, оливкову олію та гірчицю. Додати сіль та мелений чорний перець за смаком. Збити всі інгредієнти блендером до отримання гладкої, однорідної та кремової маси. Перекласти готовий майонез у герметичний контейнер та використати.