Прогноз погоди у Харкові на 18 жовтня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вранці слабкий туман.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 10 – 15° тепла.
День підходить для активного відпочинку та спілкування, але будьте обережні, можливі перепади настрою. Емоційна напруженість може зробити день незабутнім, якщо уникати конфліктів.
Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.
