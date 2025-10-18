18.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 жовтня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вранці слабкий туман.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 15° тепла.

Народні прикмети

протягом дня різко змінюється погода – таким буде і весь жовтень;

в домі з’явилися комарі – зима буде м’якою, без сильних морозів;

яскравий місяць на небі – до тихої, ясної погоди;

безвітряна погода – незабаром похолодає;

вранці випав сніг – до теплої зими;

захмарене небо – чекайте на затяжні дощі;

птахи довго сидять на деревах – наближається негода.