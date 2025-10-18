    
18.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 жовтня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вранці слабкий туман.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 15° тепла.

Народні прикмети

  • протягом дня різко змінюється погода таким буде і весь жовтень;
  • в домі з’явилися комарі зима буде м’якою, без сильних морозів;
  • яскравий місяць на небі до тихої, ясної погоди;
  • безвітряна погода незабаром похолодає;
  • вранці випав сніг до теплої зими;
  • захмарене небо чекайте на затяжні дощі;
  • птахи довго сидять на деревах наближається негода.
