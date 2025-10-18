18.10.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 18 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День підходить для активного відпочинку та спілкування, але будьте обережні, можливі перепади настрою. Емоційна напруженість може зробити день незабутнім, якщо уникати конфліктів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну може надійти несподівана, але цікава пропозиція щодо роботи, фінансів чи особистого життя. Перед прийняттям рішення варто уважно зважити всі плюси й мінуси.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Якщо ідеї спадають на думку зі скрипом, не ґвалтуйте себе і віддайте перевагу фізичній праці. Це тимчасове затишшя – швидше за все, вже найближчими днями ситуація зміниться.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Вам варто більше прислухатися до слів інших, аніж говорити самим. Саме з чужих думок сьогодні можна отримати потрібну інформацію.

Рак (22 червня – 23 липня)

Живіть своїм розумом. Чужі поради і тим більше нав'язливе керівництво вибиватимуть із колії, плачевно позначаючись на результаті.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Тримайте себе в руках, щоб не зіпсувати стосунки з оточуючими. Своїми зауваженнями ви тільки провокуєте оточуючих людей на подібні кроки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні ви будете дратівливіше ніж зазвичай. Зірки радять у критичні моменти рахувати до десяти, щоб не сказати чи не зробити те, про що згодом пошкодуєте.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Можливо, доведеться боротися за результат, який, здавалося, вже лежить у кишені. Зірки радять поставитися до цього філософськи. Остаточні крапки над «i» ще не розставлені, отже, все у ваших руках.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Може здаватися, що оточуючі навмисно виводять вас. Проте причину дратівливості варто пошукати всередині, а не зовні. Налаштуйтеся на позитив – і світ зміниться на краще як за помахом чарівної палички.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Сьогодні оточуючим може знадобитися ваша порада чи допомога. Не шкодуйте часу, витраченого на допомогу іншим. Добрі справи позитивно вплинуть на вашу репутацію.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Протягом дня доведеться зіткнутися з таким прикрим явищем, як нерозуміння оточуючих. Направте енергію на заняття своїми особистими справами, не посвячуючи в них інших.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зберіться і зможете отримати цікаву інформацію буквально з повітря: зі чуток, спостережень, випадкової розмови. В інший день ця інформація не представляла б особливого інтересу, проте сьогодні ви зможете максимально скористатися нею.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Займіться своїми фінансами. Будь-яка діяльність, спрямована на упорядкування грошових справ, сьогодні даватиметься особливо легко.