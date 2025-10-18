18.10.2025 07:30 Рита Парфенова

18 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.

Цей День було засновано 18 жовтня 2007 року Європейським парламентом як день консолідації діяльності щодо підвищення рівня поінформованості про феномен торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, небайдужість громадськості до цього явища та візуалізації проблеми на глобальному рівні.



Боротьбу з торгівлею людьми визначено одним із пріоритетних напрямів роботи Уряду України у сфері захисту прав людини. у 2011 році було ухвалено Закон України «Про протидію торгівлі людьми»; внесено зміни до Кримінального кодексу України, які привели ухвалу «торгівля людьми» у відповідність до вимог Європейської конвенції; передбачено кримінальну відповідальність за торгівлю людьми.

* * *

Третьої суботи жовтня відзначають такі свята:



День працівників целюлозно-паперової промисловості присвячений тим, хто працює в целюлозно-паперовій промисловості, і відзначає їхні заслуги та внесок у розвиток цієї галузі. Це важливий день для визнання праці та зусиль цих працівників, які відіграють важливу роль у виробництві целюлози та паперу, які є основними матеріалами для багатьох галузей.



Міжнародний день археології присвячений пам'яті відомого британського археолога Персі Грея Фалконера, який помер 19 жовтня 1852 року. Фалконер зробив значний внесок у розвиток археології, зокрема у вивчення давньої історії Британських островів. Цей день став своєрідним святом для археологів по всьому світу, які відзначають його різними заходами, такими як виставки, лекції та екскурсії. Він також нагадує про важливість збереження і дослідження культурної спадщини для розуміння минулого і формування майбутнього.



Всесвітній день співу присвячений музичній творчості та спільним співацьким заходам. Він став своєрідним святом для любителів музики по всьому світу, які відзначають його різними заходами, такими як концерти, вокальні майстер-класи та спільні співацькі вечори. Цей день нагадує про важливість музики у житті людей, її здатність об'єднувати людей та викликати почуття радості та єдності.



* * *



18 жовтня відзначається свято всіх, хто небайдужий до солодощів. Всесвітній день цукерок об'єднав не лише тих, хто не може відмовити собі в задоволенні з'їсти улюблену цукерку, а й тих, хто має безпосереднє відношення до процесу виробництва цих ласощів.



* * *



Також щорічно 18 жовтня відзначається День краватки. Назва свята нерідко згадується із приставкою Всесвітній чи Міжнародний. Незважаючи на відсутність офіційного статусу всесвітнього свята, він завойовує все більше шанувальників і продовжує набирати популярності у різних країнах.

Традиції, заборони та народні прикмети

Сьогодні, 18 жовтня, православна церква вшановує святого апостола та євангеліста Луку – автора одного з чотирьох Євангелій. У народі апостола Луку вважали покровителем іконописців і живописців. День вважався особливо сприятливим для творчості: художники бралися за нові роботи, а жінки вишивали та займалися рукоділлям. Вірили, що все, створене цього дня, неодмінно буде вдалим і матиме добру енергетику. Наші пращури молилися святому Луці про захист оселі від пожеж, добробут, щастя в родині та достаток. Також цього дня ходили на риболовлю – улов не залишали собі, а продавали, а виручені гроші витрачали на свічки для храму. У давнину в цей день проводили веселі ярмарки, де головним товаром була цибуля. З неї готували різні страви – насамперед пироги, які вважалися оберегом від бід і хвороб. Для жінок 18 жовтня вважався щасливим днем: задумане вдається, а вагітні легше народжують. Що не можна робити цього дня подружжю не можна сваритися – конфлікт затягнеться на рік або навіть зруйнує стосунки;

не піднімайте предмети з землі – з ними можна «підхопити» чужі нещастя;

не хизуйтеся успіхами й не діліться планами – це може накликати втрати або заздрість;

не їжте гострого, солоного чи маринованого – інакше будуть проблеми зі шлунком;

не лінуйтеся і не відкладайте важливі справи – це призведе до невдач;

не заздріть чужому щастю, щоб не притягнути до себе чужі біди. За народними прикметами, якщо день теплий – зима буде м’якою, а якщо дме холодний вітер – чекай ранніх морозів. День святого Луки вважається часом оновлення, коли варто займатися творчістю, налагоджувати стосунки й очищати думки від заздрості та злості.

Також цього дня

В 1741 народився П'єр Шодерло Де Лакло, французький письменник, автор гучного (свого часу) роману в листах «Небезпечні зв'язки». До речі, улюблений багатьма художній фільм «Жорстокі ігри» було знято за мотивами цього роману. Хоча, існує і достовірніша екранізація з Умою Турман в одній з головних ролей.



1867 – Аляска перейшла від Росії США. Вартість угоди становила 7,2 мільйона доларів. До 1884 року Аляска перебувала у віданні військового міністерства США, у 1884–1912 стала округом, потім – територією, і з 1959-го – штатом США. 18 жовтня вважається у США днем ​​Аляски.



1896 – у «Нью-Йорк Джорнел» з'явилися перші комікси.



1926 – народився Чак Беррі (справжнє ім'я Чарльз Едвард Андерсон Беррі), американський гітарист, співак та композитор, піонер рок-н-ролу.



1934 – народився Кір Буличов (справжнє ім'я – Ігор Всеволодович Можейко), радянський письменник-фантаст, літературний тато Аліси Селезньової.



1938 – у Харкові народився Вадим Мулерман, естрадний співак (баритон). Під час народження у документах помилково записано ім'я «Володимир». У 1960-х роках – один із найпопулярніших естрадних співаків у СРСР.



1960 – народився Жан-Клод Ван Дамм (справжнє ім'я Жан-Клод Камілл Франсуа Ван Варенберг), американський актор бельгійського походження, сценарист і навіть кінорежисер.



1967 – радянський космічний апарат "Венера-4" успішно сів на поверхню Венери. Таким чином, вперше здійснилася м'яка посадка на іншу планету.



1995 – Україна вступила до Ради Європи.



1996 – засновано Конституційний Суд України.

Іменини відзначають

Андрій, Гаврило, Давид, Єлизавета, Єфросинія, Злата, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Юліан.