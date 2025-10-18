18.10.2025 08:15 Віталій Хіневич

Харківщина зазнала серйозних екологічних збитків, завданих внаслідок ворожих обстрілів

Загальні втрати довкілля від обстрілів окупантів перевищують 529 мільярдів гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію в Харківській області.

З 24 лютого 2022 року по 10 жовтня 2025 року довкіллю Харківської області завдано збитків на 529 мільярдів 358 мільйонів гривень унаслідок збройної агресії російської федерації.

За даними обласних екологічних служб, найбільших втрат зазнали земельні ресурси — через засмічення та забруднення площі понад 7,53 мільйона квадратних метрів. Загальна сума збитків у цій категорії становить 518 мільярдів 112 мільйонів гривень.

Не менш серйозним є забруднення атмосферного повітря, спричинене воєнними діями. До атмосфери потрапило понад 554 тисячі тонн шкідливих речовин, що оцінюється у 3 мільярди 930 мільйонів гривень збитків.

Також зафіксовано значні порушення у сфері водних ресурсів — це як забруднення водойм, так і самовільне водокористування. За підрахунками, у водойми потрапило 86 тонн забруднюючих речовин, а обсяг самовільно відібраної води становить 482,2 мільйона кубічних метрів. Збитки в цій категорії оцінюються у 7 мільярдів 316 мільйонів гривень.

