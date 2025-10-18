18.10.2025 08:45 Віталій Хіневич

Під ворожим обстрілом перебувало 12 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілу в с. Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув 58-річний чоловік, постраждала 83-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

17 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Ланцет»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 4 приватні будинки, майстерню, 2 трактори, автомобіль (с. Зелений Гай), цивільне підприємство, електромережі (сел. Великий Бурлук), електромережі, будинок культури (сел. Шевченкове);

у Ізюмському районі пошкоджено трактор (с. Оскіл);

у Чугуївському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, нежитлову будівлю (м. Чугуїв), приватний будинок, гараж, господарчу споруду (с. Петропавлівка);

у Харківському районі пошкоджено 2 складські приміщення (м. Дергачі).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 183 людини. Залишилися 68 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 8082 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 7 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська.

