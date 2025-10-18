18.10.2025 09:05 Віталій Хіневич

У Харківській області рятувальники ліквідували 5 пожеж, що виникли через обстріли

Протягом доби з 17 по 18 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області.

Внаслідок обстріліві горіли складські приміщення, житловий будинок, гараж, автотранспорт, об’єкт інфраструктури та екосистеми.

У селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп'янського району внаслідок обстрілу РСЗВ було пошкоджено будівлі та транспорт сільгосппідприємства, а також житлові будинки. Загинула одна людина, ще одна постраждала. Пожежі не було.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що під ворожим обстрілом перебувало 12 населених пунктів Харківської області.