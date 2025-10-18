    
18.10.2025  09:05   Віталій Хіневич

У Харківській області рятувальники ліквідували 5 пожеж, що виникли через обстріли

Протягом доби з 17 по 18 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області.
 
Внаслідок обстріліві горіли складські приміщення, житловий будинок, гараж, автотранспорт, об’єкт інфраструктури та екосистеми.
 
У селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп'янського району внаслідок обстрілу РСЗВ було пошкоджено будівлі та транспорт сільгосппідприємства, а також житлові будинки. Загинула одна людина, ще одна постраждала. Пожежі не було.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під ворожим обстрілом перебувало 12 населених пунктів Харківської області.
 
