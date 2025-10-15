15.10.2025 21:43 Дмитро Колонєй

Ароматні рибні крокети: ідеальна страва для сімейної вечері

Простий, але вишуканий спосіб урізноманітнити ваш стіл та порадувати близьких.

Як пише РЕДПОСТ, появою даної страви, що означає в перекладі з французької "кусати" або "хрустіти", кулінарія зобов'язана відомому паризькому кухареві Марі Антуану Карему. Він його презентував у 1817 році. Слава миттєво розлетілася по всьому світу. Тепер хрусткі кульки вважаються міжнародним делікатесом, в який важливий внесок зробили іспанці морепродукти, хамон, і навіть шматочки бичачого хвоста, що додали в блюдо. У Мадриді навіть пройшов Міжнародний чемпіонат на найкращі крокети.

Рибні крокети

Продукти

рибне філе - 800 г,

білий хліб - 2 скибочки,

молоко - 1 склянка,

яйця - 3 шт.,

рослинна олія - ​​0,5 склянки,

вершкове масло - 2 ч. ложки,

цибуля - 1 шт.,

панірувальні сухарі,

сіль,

перець.

Покроковий рецепт приготування

Очистити, помити і нарізати цибулю. Замочити білий хліб у молоці. Пропустити через м'ясорубку рибне філе, підготовлену цибулю та замочений хліб. Відокремити яєчні білки від жовтків. Використовувати білки для приготування іншого блюда (або зберегти для інших цілей). Додати яєчні жовтки в отриманий фарш. Посолити, поперчити фарш до смаку. Перемішати фарш до однорідного стану. Сформувати з фаршу кульки розміром приблизно з волоський горіх. Обваляти кожну кульку в панірувальних сухарях. Обсмажити крокети на олії до золотистої скоринки. Перед подачею на стіл полити готові крокети розтопленим вершковим маслом.