15.10.2025  21:43   Дмитро Колонєй

Ароматні рибні крокети: ідеальна страва для сімейної вечері

Простий, але вишуканий спосіб урізноманітнити ваш стіл та порадувати близьких.

Як приготувати рибні крокети: рецепти

Як пише РЕДПОСТ, появою даної страви, що означає в перекладі з французької "кусати" або "хрустіти", кулінарія зобов'язана відомому паризькому кухареві Марі Антуану Карему. Він його презентував у 1817 році. Слава миттєво розлетілася по всьому світу. Тепер хрусткі кульки вважаються міжнародним делікатесом, в який важливий внесок зробили іспанці морепродукти, хамон, і навіть шматочки бичачого хвоста, що додали в блюдо. У Мадриді навіть пройшов Міжнародний чемпіонат на найкращі крокети.

Рибні крокети

 

Продукти

 
  • рибне філе - 800 г,
  • білий хліб - 2 скибочки,
  • молоко - 1 склянка,
  • яйця - 3 шт.,
  • рослинна олія - ​​0,5 склянки,
  • вершкове масло - 2 ч. ложки,
  • цибуля - 1 шт.,
  • панірувальні сухарі,
  • сіль,
  • перець.
Покроковий рецепт приготування

  1. Очистити, помити і нарізати цибулю.
  2. Замочити білий хліб у молоці.
  3. Пропустити через м'ясорубку рибне філе, підготовлену цибулю та замочений хліб.
  4. Відокремити яєчні білки від жовтків.
  5. Використовувати білки для приготування іншого блюда (або зберегти для інших цілей).
  6. Додати яєчні жовтки в отриманий фарш.
  7. Посолити, поперчити фарш до смаку.
  8. Перемішати фарш до однорідного стану.
  9. Сформувати з фаршу кульки розміром приблизно з волоський горіх.
  10. Обваляти кожну кульку в панірувальних сухарях.
  11. Обсмажити крокети на олії до золотистої скоринки.
  12. Перед подачею на стіл полити готові крокети розтопленим вершковим маслом.

 

 

Тэги:  рецепти, риба, молоко, яйця, олія, цибуля, перець
Материалы по теме

 
