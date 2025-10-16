16.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 жовтня

Протягом усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 жовтня очікуєтьсям інлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 9 – 11° тепла.

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.

Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди. Горобці купаються в калюжах — до затяжного дощу.

якщо вранці стоїть туман – зима буде м’якою й прийде пізно;

ясний і холодний день без вітру – ознака суворої зими;

дощ 16 жовтня – на теплу й затяжну осінь;

якщо на деревах досі тримається листя – зима запізниться;

поривчастий вітер – передвісник лютого зимового завірюхи.