Прогноз погоди у Харкові на 16 жовтня

Протягом усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 жовтня очікуєтьсям інлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 9 – 11° тепла.
Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди. Горобці купаються в калюжах — до затяжного дощу.
День сприятливий для вирішення практичних питань і роботи з фінансами. Емоції можуть заважати об’єктивно оцінювати ситуацію, тому важливо зберігати спокій і не поспішати з рішеннями.
16 жовтня відзначають День боса – вітання приймають керівники всіх рівнів від бригадира до президента країни.
