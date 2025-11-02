02.11.2025 21:37 Дмитро Колонєй
Повітряна сирна запіканка з гарбузом у мультиварці: десерт для осіннього затишку.
Смачно, корисно та креативно – знахідка для дітей та дорослих.
, сирна запіканка - це класика, яка заграє новими фарбами, якщо додати до неї ароматний гарбуз і приготувати в мультиварці. Цей спосіб дозволяє досягти ідеальної ніжності та повітряної текстури. Мінімум зусиль, максимум смаку!
Сирна запіканка з гарбузом у мультиварці
Продукти:
-
300 г сиру,
-
300 г м'якоті гарбуза,
-
1 банан,
-
1 яйце,
-
50 мл вершків,
-
100 г манки,
-
100 г цукру,
-
0,5 ч.л. розпушувача.
Покроковий рецепт приготування:
-
Натерти гарбуз на дрібній тертці.
-
Банан розім'яти до однорідного пюре.
-
З'єднати сухі та вологі компоненти, змішавши в глибокій мисці сир, гарбуз, бананове пюре, яйце, вершки, манку, цукор та розпушувач.
-
Перемішати до однорідності всю масу, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
-
Дати сирно-гарбузовій масі постояти при кімнатній температурі протягом 20 хвилин, щоб манка встигла набрякнути.
-
Змастити чашу мультиварки вершковим маслом|мастилом|.
-
Перекласти масу у чашу.
-
Випікати в режимі випікання протягом 40 хвилин.
-
Після сигналу дати запіканці охолонути в мультиварці.
-
Потім витягти, нарізати та подавати до столу.
