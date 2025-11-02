    
02.11.2025  21:37   Дмитро Колонєй

Повітряна сирна запіканка з гарбузом у мультиварці: десерт для осіннього затишку.

Смачно, корисно та креативно – знахідка для дітей та дорослих.

 
Як пише РЕДПОСТ, сирна запіканка - це класика, яка заграє новими фарбами, якщо додати до неї ароматний гарбуз і приготувати в мультиварці. Цей спосіб дозволяє досягти ідеальної ніжності та повітряної текстури. Мінімум зусиль, максимум смаку! 
 

Сирна запіканка з гарбузом у мультиварці

 

Продукти:

 
  • 300 г сиру,
  • 300 г м'якоті гарбуза,
  • 1 банан,
  • 1 яйце,
  • 50 мл вершків,
  • 100 г манки,
  • 100 г цукру,
  • 0,5 ч.л. розпушувача.
Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Натерти гарбуз на дрібній тертці.
  2. Банан розім'яти до однорідного пюре.
  3. З'єднати сухі та вологі компоненти, змішавши в глибокій мисці сир, гарбуз, бананове пюре, яйце, вершки, манку, цукор та розпушувач.
  4. Перемішати до однорідності всю масу, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
  5. Дати сирно-гарбузовій масі постояти при кімнатній температурі протягом 20 хвилин, щоб манка встигла набрякнути.
  6. Змастити чашу мультиварки вершковим маслом|мастилом|.
  7. Перекласти масу у чашу.
  8. Випікати в режимі випікання протягом 40 хвилин.
  9. Після сигналу дати запіканці охолонути в мультиварці.
  10. Потім витягти, нарізати та подавати до столу.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати сосиски «Мумії» у листковому тісті на Хеловін.

