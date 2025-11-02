02.11.2025 22:14 Рита Парфенова

У Харкові пролунав вибух після удару ворожого КАБу

Міський голова Ігор Терехов повідомив про атаку на Харків. У місті зафіксовано вибух, за попередніми даними – через скидання авіабомби типу КАБ.



Близько десятої години вечора 2 листопада Харків зазнав чергової ворожої атаки, повідомляє РЕДПОСТ. За словами міського голови Ігоря Терехова, по місту було завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ). Вибух пролунали у межах міста, попередньо – в Індустріальному районі.

Наразі фахівці та екстрені служби з’ясовують наслідки обстрілу. Дані про можливі руйнування та постраждалих уточнюються.

