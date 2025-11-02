У Харкові пролунав вибух після удару ворожого КАБу

Міський голова Ігор Терехов повідомив про атаку на Харків. У місті зафіксовано вибух, за попередніми даними – через скидання авіабомби типу КАБ.
Близько десятої години вечора 2 листопада Харків зазнав чергової ворожої атаки, повідомляє РЕДПОСТ. За словами міського голови Ігоря Терехова, по місту було завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ). Вибух пролунали у межах міста, попередньо – в Індустріальному районі.
Наразі фахівці та екстрені служби з’ясовують наслідки обстрілу. Дані про можливі руйнування та постраждалих уточнюються.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 листопада російська авіація атакувала населений пункт Циркуни Харківського району. За попередніми даними, поранено одну людину.
