    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові пролунав вибух після удару ворожого КАБу
02.11.2025  22:14   Рита Парфенова

У Харкові пролунав вибух після удару ворожого КАБу

Міський голова Ігор Терехов повідомив про атаку на Харків. У місті зафіксовано вибух, за попередніми даними – через скидання авіабомби типу КАБ.


Фото з відкритих джерел

Близько десятої години вечора 2 листопада Харків зазнав чергової ворожої атаки, повідомляє РЕДПОСТ. За словами міського голови Ігоря Терехова, по місту було завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ). Вибух пролунали у межах міста, попередньо – в Індустріальному районі.

Наразі фахівці та екстрені служби з’ясовують наслідки обстрілу. Дані про можливі руйнування та постраждалих уточнюються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 листопада російська авіація атакувала населений пункт Циркуни Харківського району. За попередніми даними, поранено одну людину.

