02.11.2025  16:39   Рита Парфенова

Ворог вдарив КАБом по передмістю Харкова: є постраждалий

Російська авіація атакувала населений пункт Циркуни Харківського району. За попередніми даними, поранено одну людину.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 2 листопада російські війська завдали удару керованою авіабомбою по населеному пункту Циркуни Харківського району. Унаслідок атаки постраждала одна людина. Медики оперативно прибули на місце події та надають потерпілому всю необхідну допомогу.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки вибуху. Пошкодження цивільної інфраструктури уточнюються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 листопада о 8:00 в селі Одноробівка FPV-дрон ворога влучив у легковий автомобіль марки «Нива».

