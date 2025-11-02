Ворог вдарив КАБом по передмістю Харкова: є постраждалий

Російська авіація атакувала населений пункт Циркуни Харківського району. За попередніми даними, поранено одну людину.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 2 листопада російські війська завдали удару керованою авіабомбою по населеному пункту Циркуни Харківського району. Унаслідок атаки постраждала одна людина. Медики оперативно прибули на місце події та надають потерпілому всю необхідну допомогу.
На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки вибуху. Пошкодження цивільної інфраструктури уточнюються.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 листопада о 8:00 в селі Одноробівка FPV-дрон ворога влучив у легковий автомобіль марки «Нива».
Комментариев: 0
День сприятливий для зосередження на власних цілях та планування майбутнього. Успіх супроводжуватиме тих, хто вміє слухати свою інтуїцію та приймати обдумані рішення.
У Харкові цього дня сонце майже не проглядатиме крізь хмари. Опадів не передбачається.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
влажность:
давление:
ветер: