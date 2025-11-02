Ігор Терехов привітав харків’ян із Днем працівника соціальної сфери

Міський голова подякував соціальним працівникам за людяність, доброту та самовідданість у служінні людям, особливо в часи випробувань.
Харківський міський голова Ігор Терехов привітав фахівців соціальної сфери з професійним святом, передає РЕДПОСТ.
У своєму зверненні очільник міста відзначив важливу роль цих людей у підтримці громадян, які потребують допомоги, і подякував за щоденну працю в умовах війни.
«Щодня ви допомагаєте людям долати труднощі, підтримуєте тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, повертаєте віру й надію тим, хто її втратив. Це надзвичайно благородна місія. Харків пишається вами - тими, хто навіть у найтяжчі часи не полишає своїх підопічних, знаходить слова підтримки, допомагає, коли інші безсилі.
Дякую за людяність, доброту та самовіддану працю! Бажаю вам міцного здоров’я, миру, тепла й вдячності від людей, заради яких ви щодня творите добро!» – зазначив Терехов.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
