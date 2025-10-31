31.10.2025 10:15 Віталій Хіневич

Ігор Терехов нагородив соціальних працівників Харкова

Прийом міського голови з нагоди Дня працівника соціальної сфери відбувся у Харкові.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Ігор Терехов привітав представників соціальної галузі, подякував їм за щоденну самовіддану роботу, людяність, професіоналізм і витримку, з якими вони щодня виконують свою місію - допомагати тим, хто цього найбільше потребує.

«Завдяки вам люди, які потребують підтримки, отримують її навіть у найважчі моменти. Я розумію, як вам непросто - під постійними обстрілами, під час повітряних тривог, коли доводиться йти допомагати людям. Ви поруч, коли потрібно оформити субсидію, пенсію чи просто підтримати словом. Особливо дякую вам за турботу про людей похилого віку, осіб з інвалідністю, вимушених переселенців, які завдяки вам знайшли в Харкові другий дім. Ви - справжня опора нашого міста!» - зазначив Ігор Терехов.

Мер вручив працівникам соціальної сфери відзнаку Харківського міського голови - нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня, а також цінні подарунки - годинники.

Також сьогодні Ігор Терехов привітав з прийдешнім професійним святом представників соціальної сфери Салтівського району.

