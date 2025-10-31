31.10.2025 10:45 Віталій Хіневич

У Харкові продовжують впорядковувати території міських кладовищ

Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати території міських кладовищ, меморіальних комплексів та прилеглих до них ділянок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Так, за минулий тиждень вони прибрали близько 6 га центральних алей, прилеглих доріжок, під’їзних шляхів і тротуарів, а також видалили п’ять сухостійних дерев і вивезли близько 90 куб. м сміття та опалого листя.

Крім того, комунальники доглядали за клумбами та газонами, видаляли чагарники тощо.

