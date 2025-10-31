    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові продовжують впорядковувати території міських кладовищ
31.10.2025  10:45   Віталій Хіневич

У Харкові продовжують впорядковувати території міських кладовищ

Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати території міських кладовищ, меморіальних комплексів та прилеглих до них ділянок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Так, за минулий тиждень вони прибрали близько 6 га центральних алей, прилеглих доріжок, під’їзних шляхів і тротуарів, а також видалили п’ять сухостійних дерев і вивезли близько 90 куб. м сміття та опалого листя. 
 
 
Крім того, комунальники доглядали за клумбами та газонами, видаляли чагарники тощо.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усувають аварії на мережах вуличного освітлення.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.10 ЖКГ Комунальники усувають аварії на мережах вуличного освітлення 31.10 ЖКГ Через ворожі обстріли на Харківщині знеструмлено громади 30.10 ЖКГ Харківські комунальники розповіли, як відбувається прибирання опалого листя
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 