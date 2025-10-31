    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов відзначив переможців спартакіади
31.10.2025  11:20   Віталій Хіневич

Ігор Терехов відзначив переможців спартакіади

Міський голова Ігор Терехов взяв участь в урочистій церемонії нагородження призерів і переможців спартакіади «Битва департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій міста-героя Харкова».

 
Цього року у змаганнях взяли участь понад 800 представників 23 муніципальних структур. Упродовж трьох місяців вони боролися за звання найспортивнішої команди в дев’яти дисциплінах: мініфутбол, кіберспорт, парковий волейбол, шахи, боулінг, більярд, бадмінтон, баскетбол та настільний теніс, передає РЕДПОСТ.
 
За результатами загальнокомандного заліку третє місце посів Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, друге - Адміністрація Шевченківського району, а перемогу здобула Адміністрація Слобідського району.
 
«Це гарна традиція, яка три роки поспіль існує в нашому місті. Дуже добре, що змагаються всі - департаменти, комунальні підприємства, райадміністрації. Я знаю, як непросто було, скільки емоцій і навіть суперечок! Але головне, що вам подобається, що ви знаходите час на спорт. Дякую вам за ваш настрій, енергію, командний дух! Упевнений, що й після війни ми продовжимо цю традицію», - зазначив Ігор Терехов.
 
Міський голова привітав переможців і призерів, подякував усім учасникам за їхню згуртованість та оптимізм і підкреслив, що спорт - це не лише про змагання, а й про єдність харківської громади навіть у найважчі часи.
 
 
