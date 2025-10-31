31.10.2025 11:40 Віталій Хіневич

Пожежа у приватному будинку Харкова: знайдено тіла двох осіб

31 жовтня о 06:39 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на 4-х господарів у Новобаварському районі Харкова.

За викликом відразу виїхало 2 відділення Служби порятунку на автоцистернах та автодрабина. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив 2 кімнати на площі 40 м кв.

В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб: 44-річного чоловіка та 41-річної жінки.

Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. На місці події працювали 17 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

