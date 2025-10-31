    
31.10.2025  11:40   Віталій Хіневич

Пожежа у приватному будинку Харкова: знайдено тіла двох осіб

31 жовтня о 06:39 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на 4-х господарів у Новобаварському районі Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківщини.
 
За викликом відразу виїхало 2 відділення Служби порятунку на автоцистернах та автодрабина. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив 2 кімнати на площі 40 м кв. 
 
 
В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб: 44-річного чоловіка та 41-річної жінки.
 
 
Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. На місці події працювали 17 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.
 
 
Причина виникнення пожежі встановлюється.
 
 
Тэги:  події, харків
