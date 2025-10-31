Пожежа у приватному будинку Харкова: знайдено тіла двох осіб

31 жовтня о 06:39 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на 4-х господарів у Новобаварському районі Харкова.
День обіцяє бути насиченим і динамічним. Зірки радять не втрачати пильності, адже важлива можливість може з’явитися раптово.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Геловін.
