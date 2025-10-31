Без світла буде частина Немишлянського району: список адрес

У зв’язку з необхідністю виконання невідкладних ремонтних робіт в електромережах деякі абоненти залишаться без електрики.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли на Харківщині знеструмлено громади.
Комментариев: 0
День обіцяє бути насиченим і динамічним. Зірки радять не втрачати пильності, адже важлива можливість може з’явитися раптово.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Геловін.
влажность:
давление:
ветер: