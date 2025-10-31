31.10.2025 12:35 Віталій Хіневич

На Харківщині водій, незважаючи на заборону суду, керував транспортним засобом

Поліцейські оголосили про підозру мешканцю Харківщини, який керував транспортним засобом попри заборону суду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час несення служби правоохоронці виявили керманича мопеда, який позбавлений права керування транспортними засобами. Як встановили поліцейські, відповідне рішення ухвалив суд після того, як водій був притягнутий до адміністративної відповідальності за керування в стані алкогольного сп’яніння.

Попри судову заборону, чоловік знову сів за кермо. Своїми діями він умисно не виконав рішення суду.

За даним фактом слідчим Берестинського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження та повідомили порушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

