31.10.2025 13:00 Віталій Хіневич

У Харкові перевірили якість джерельної води: висновок експертів

Загалом за 9 місяців 2025 року у Харківській області за санітарно-хімічними показниками досліджена 1101 проба води з джерел нецентралізованого водопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У місті Харків досліджено 23 проби води з 12-ти каптажів природних джерел (Саржин яр, Манжосів яр, селище Олешки, парк «Юність», «Петренки-1», «Петренки-2»,«Петренки-3», «Олексіївська балка», вул. Мінераловодська, 1, вул. Владислава Зубенка, 25, вул. Бучми (2 каптажі).

Відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки реєструвались у воді 5 джерел:

«Петренки-1»,

«Петренки-2»,

«Петренки-3»,

парк «Юність»,

вул. Бучми (ліва сторона).

За санітарно-хімічними показниками не відповідала нормативним вимогам вода з джерела у парку «Юність» (за вмістом нітратів та показником загальної жорсткості).

«Звертаємо увагу, що вода з колодязів і природних джерел, попри приємний смак, може становити небезпеку для здоров’я. Підземні води, які живлять колодязі та джерела, не мають надійного захисту від потрапляння забруднень хімічного чи біологічного походження. Такі шкідливі домішки нерідко роблять джерельну воду небезпечнішою за водопровідну.

Щоб зменшити ризик інфікування кишковими хворобами, таку воду необхідно перед вживанням обов’язково кип’ятити.

Однак слід пам’ятати, що кип’ятіння не усуває хімічних речовин. Якщо у воді присутні токсичні сполуки, вона залишається небезпечною навіть після кип’ятіння», - йдеться у повідомленні.

