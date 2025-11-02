    
02.11.2025  18:18   Рита Парфенова

Де на Харківщині тривають боєзіткнення, повідомили в Генштабі

На Харківщині ЗСУ відбили понад десять атак ворога на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові зупинили дев’ять атак окупантів у районах населених пунктів Вовчанськ, Одрадне, Кам’янка та Дворічанське. За повідомленням військових, станом на зараз тривають ще два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив сім спроб штурмових дій у районі Степової Новоселівки, а також у напрямках Петропавлівки, Курилівки та Піщаного. Сили оборони успішно стримують ворога, не дозволяючи йому просунутися вглиб українських позицій.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині українські захисники відбили 12 спроб прориву росіян, зокрема поблизу Вовчанська, Кам’янки та Піщаного.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
