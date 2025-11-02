02.11.2025 18:18 Рита Парфенова

Де на Харківщині тривають боєзіткнення, повідомили в Генштабі

На Харківщині ЗСУ відбили понад десять атак ворога на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові зупинили дев’ять атак окупантів у районах населених пунктів Вовчанськ, Одрадне, Кам’янка та Дворічанське. За повідомленням військових, станом на зараз тривають ще два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив сім спроб штурмових дій у районі Степової Новоселівки, а також у напрямках Петропавлівки, Курилівки та Піщаного. Сили оборони успішно стримують ворога, не дозволяючи йому просунутися вглиб українських позицій.

