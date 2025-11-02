    
Главная Новини Харкова Армія Відео, як 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ нищить ворога на Харківщині
02.11.2025  19:27   Рита Парфенова

Відео, як 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ нищить ворога на Харківщині

На Харківщині гвардійці 5 Слобожанської бригади «Скіф» продовжують знищувати позиції окупантів. Дрони підрозділу вразили укриття, спостережний пункт і місце скупчення штурмовиків противника.

Восени 2025 року бійці 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України «Скіф» на Південно-Слобожанському напрямку планомірно та холоднокровно знищують ворога, який намагається просунутися до українських позицій. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5 Слобожанську бригаду «Скіф» НГУ.

Окупанти намагалися сховатися в гаражі, але були вчасно помічені Слобожанськими гвардійцями й атаковані дронами. Неподалік, у зруйнованому будинку, ворог облаштував спостережний пункт – його також ліквідували оператори безпілотників «Скіфа».

Крім того, у лісовій місцевості бійці виявили місце накопичення штурмових груп противника. Дрони різних типів одночасно відпрацювали по цілях із кількох напрямків. Подальше спостереження підтвердило точність ударів – ворог зазнав втрат.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як слобожанські «Скіфи» ліквідують штурмові групи ворога на Харківщині.
Тэги:  нгу скіф, харків, аргессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.10 Армія Родини Слобожанських «Скіфів» стали почесними гостями прем’єри опери Перголезі у Харкові 28.10 Армія Як Слобожанські «Скіфи» ліквідують штурмові групи ворога на Харківщині: відео 20.10 Армія На фронт вирушило СТО на колесах – новий всюдихід у бригаді «Скіф» ремонтує автівки просто на передовій (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 