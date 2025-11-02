Відео, як 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ нищить ворога на Харківщині

На Харківщині гвардійці 5 Слобожанської бригади «Скіф» продовжують знищувати позиції окупантів. Дрони підрозділу вразили укриття, спостережний пункт і місце скупчення штурмовиків противника.
Восени 2025 року бійці 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України «Скіф» на Південно-Слобожанському напрямку планомірно та холоднокровно знищують ворога, який намагається просунутися до українських позицій. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5 Слобожанську бригаду «Скіф» НГУ.
Окупанти намагалися сховатися в гаражі, але були вчасно помічені Слобожанськими гвардійцями й атаковані дронами. Неподалік, у зруйнованому будинку, ворог облаштував спостережний пункт – його також ліквідували оператори безпілотників «Скіфа».
Крім того, у лісовій місцевості бійці виявили місце накопичення штурмових груп противника. Дрони різних типів одночасно відпрацювали по цілях із кількох напрямків. Подальше спостереження підтвердило точність ударів – ворог зазнав втрат.
