Евакуація на Харківщині: двох мешканців Великого Бурлука вивезли броньованим авто (відео)

Рятувальники Харківщини допомогли подружжю з прифронтового селища залишити небезпечну зону.
2 листопада у селищі Великий Бурлук Куп’янського району рятувальники ДСНС провели евакуацію двох місцевих мешканців. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Чоловіка та жінку вивезли із небезпечної території броньованим транспортом та доставили до евакуаційного пункту. Звідти вони продовжать шлях у безпечніший регіон України.
До операції були залучені троє співробітників Харківського та Миколаївського гарнізонів ДСНС, серед них – офіцер-рятувальник, який опікується місцевою громадою.
Раніше РЕДПОСТ писав,що на Харківщині розширили зону примусової евакуації.
