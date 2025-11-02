02.11.2025 20:33

Евакуація на Харківщині: двох мешканців Великого Бурлука вивезли броньованим авто (відео)

Рятувальники Харківщини допомогли подружжю з прифронтового селища залишити небезпечну зону.



2 листопада у селищі Великий Бурлук Куп’янського району рятувальники ДСНС провели евакуацію двох місцевих мешканців. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Чоловіка та жінку вивезли із небезпечної території броньованим транспортом та доставили до евакуаційного пункту. Звідти вони продовжать шлях у безпечніший регіон України.

До операції були залучені троє співробітників Харківського та Миколаївського гарнізонів ДСНС, серед них – офіцер-рятувальник, який опікується місцевою громадою.

