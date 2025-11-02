На Харківщині відбито 12 атак російських військ — зведення з фронту

На Харківщині українські захисники відбили спроби прориву росіян, зокрема поблизу Вовчанська, Кам’янки та Піщаного.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник протягом минулої доби здійснив дев’ять спроб штурму позицій українських підрозділів. Бої точилися поблизу Вовчанська, Кам’янки, а також у напрямку населених пунктів Колодязне та Дворічанське.
На Куп’янському напрямку зафіксовано три бойові зіткнення. Ворожі сили намагалися просунутися в районі Піщаного, однак українські оборонці зупинили наступальні дії противника.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська атакували безпілотниками Золочівську громаду на Харківщині.
Комментариев: 0
День сприятливий для зосередження на власних цілях та планування майбутнього. Успіх супроводжуватиме тих, хто вміє слухати свою інтуїцію та приймати обдумані рішення.
У Харкові цього дня сонце майже не проглядатиме крізь хмари. Опадів не передбачається.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
влажность:
давление:
ветер: