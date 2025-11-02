02.11.2025 08:46 Рита Парфенова

На Харківщині відбито 12 атак російських військ — зведення з фронту

На Харківщині українські захисники відбили спроби прориву росіян, зокрема поблизу Вовчанська, Кам’янки та Піщаного.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник протягом минулої доби здійснив дев’ять спроб штурму позицій українських підрозділів. Бої точилися поблизу Вовчанська, Кам’янки, а також у напрямку населених пунктів Колодязне та Дворічанське.

На Куп’янському напрямку зафіксовано три бойові зіткнення. Ворожі сили намагалися просунутися в районі Піщаного, однак українські оборонці зупинили наступальні дії противника.

