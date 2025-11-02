    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік підірвався у лісосмузі поблизу Кутузівки на Харківщині
02.11.2025  09:16   Рита Парфенова

Чоловік підірвався у лісосмузі поблизу Кутузівки на Харківщині

У Харківському районі через підрив на вибухонебезпечному предметі постраждав місцевий мешканець. Постраждалого з тяжкими травмами доставлено до лікарні.

підрив у лісосмузі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 1 листопада у лісосмузі поблизу села Кутузівка Вільхівської громади Харківського району стався підрив на вибухонебезпечному предметі невстановленого типу.

Унаслідок інциденту постраждав чоловік 1986 року народження. Він отримав вибухове поранення, пошкодження грудної клітини та ніг. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

Рятувальники нагадують громадянам про необхідність дотримання правил безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомити Службу порятунку за номером 101. Не можна торкатися, переміщати або самостійно ідентифікувати такі знахідки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська атакували безпілотниками Золочівську громаду на Харківщині.

Тэги:  міна, вибух, харків, агрессия россии
