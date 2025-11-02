На Харківщині загинув чоловік, ще один постраждав через вибух: за добу під ударами перебувало 13 населених пунктів

Російські війська протягом минулої доби завдали ударів по тринадцяти населених пунктах Харківської області. Є загиблий і поранений, пошкоджено житлові будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію, протягом минулої доби під ворожими ударами перебували 13 населених пунктів регіону.
Унаслідок обстрілу села Подоли Курилівської громади загинув 54-річний чоловік. Ще один інцидент стався поблизу села Кутузівка Вільхівської громади – 39-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі та зазнав поранень.
Окупанти активно застосовували по Харківщині різні типи озброєння: п’ять авіаційних керованих бомб (КАБ), шість безпілотників типу «Шахед», чотирнадцять – «Герань-2», чотири FPV-дрони та два БпЛА, тип яких уточнюється.
Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, техніку та електромережі. Зокрема, у Богодухівському районі зафіксовано руйнування приватного будинку, гаража, автомобіля та тракторів у селі Шуби, а також пошкодження електромереж у населених пунктах Івашки та Клинова Новоселівка.
У Куп’янському районі постраждали вантажний автомобіль у Семенівці та багатоквартирний будинок у Зеленому Гаю.
У Лозівському районі пошкоджено електромережі в селищі Близнюки та селі Нововолодимирське.
Без електропостачання тимчасово залишилися 6 996 абонентів Близнюківської громади.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 163 людини, нині в ньому перебувають 37 осіб.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська атакували безпілотниками Золочівську громаду на Харківщині.
Комментариев: 0
День сприятливий для зосередження на власних цілях та планування майбутнього. Успіх супроводжуватиме тих, хто вміє слухати свою інтуїцію та приймати обдумані рішення.
У Харкові цього дня сонце майже не проглядатиме крізь хмари. Опадів не передбачається.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
влажность:
давление:
ветер: