    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині загинув чоловік, ще один постраждав через вибух: за добу під ударами перебувало 13 населених пунктів
02.11.2025  09:35   Рита Парфенова

На Харківщині загинув чоловік, ще один постраждав через вибух: за добу під ударами перебувало 13 населених пунктів

Російські війська протягом минулої доби завдали ударів по тринадцяти населених пунктах Харківської області. Є загиблий і поранений, пошкоджено житлові будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.


На фото с. Івашки
Фото: ХОВА

Як повідомляє  РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію, протягом минулої доби під ворожими ударами перебували 13 населених пунктів регіону.

Унаслідок обстрілу села Подоли Курилівської громади загинув 54-річний чоловік. Ще один інцидент стався поблизу села Кутузівка Вільхівської громади – 39-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі та зазнав поранень.

Окупанти активно застосовували по Харківщині різні типи озброєння: п’ять авіаційних керованих бомб (КАБ), шість безпілотників типу «Шахед», чотирнадцять – «Герань-2», чотири FPV-дрони та два БпЛА, тип яких уточнюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, техніку та електромережі. Зокрема, у Богодухівському районі зафіксовано руйнування приватного будинку, гаража, автомобіля та тракторів у селі Шуби, а також пошкодження електромереж у населених пунктах Івашки та Клинова Новоселівка.

У Куп’янському районі постраждали вантажний автомобіль у Семенівці та багатоквартирний будинок у Зеленому Гаю.

У Лозівському районі пошкоджено електромережі в селищі Близнюки та селі Нововолодимирське.

Без електропостачання тимчасово залишилися 6 996 абонентів Близнюківської громади.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 163 людини, нині в ньому перебувають 37 осіб.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська атакували безпілотниками Золочівську громаду на Харківщині.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.11 ЖКГ У жовтні в Харкові пошкоджено 171 житловий об’єкт через ворожі обстріли 02.11 ЖКГ Росіяни FPV-дроном обстріляли автомобіль на Харківщині: фото 30.10 Надзвичайні події У Харківській області під час російських атак поранено двох людей (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 