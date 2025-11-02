02.11.2025 09:35 Рита Парфенова

На Харківщині загинув чоловік, ще один постраждав через вибух: за добу під ударами перебувало 13 населених пунктів

Російські війська протягом минулої доби завдали ударів по тринадцяти населених пунктах Харківської області. Є загиблий і поранений, пошкоджено житлові будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.



На фото с. Івашки

Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію, протягом минулої доби під ворожими ударами перебували 13 населених пунктів регіону.

Унаслідок обстрілу села Подоли Курилівської громади загинув 54-річний чоловік. Ще один інцидент стався поблизу села Кутузівка Вільхівської громади – 39-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі та зазнав поранень.

Окупанти активно застосовували по Харківщині різні типи озброєння: п’ять авіаційних керованих бомб (КАБ), шість безпілотників типу «Шахед», чотирнадцять – «Герань-2», чотири FPV-дрони та два БпЛА, тип яких уточнюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, техніку та електромережі. Зокрема, у Богодухівському районі зафіксовано руйнування приватного будинку, гаража, автомобіля та тракторів у селі Шуби, а також пошкодження електромереж у населених пунктах Івашки та Клинова Новоселівка.

У Куп’янському районі постраждали вантажний автомобіль у Семенівці та багатоквартирний будинок у Зеленому Гаю.

У Лозівському районі пошкоджено електромережі в селищі Близнюки та селі Нововолодимирське.

Без електропостачання тимчасово залишилися 6 996 абонентів Близнюківської громади.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 163 людини, нині в ньому перебувають 37 осіб.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська атакували безпілотниками Золочівську громаду на Харківщині.