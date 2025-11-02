02.11.2025 10:16 Рита Парфенова

Ворожий удар по Лозівській громаді погіршив електропостачання

Ранковий обстріл 2 листопада пошкодив критичну інфраструктуру Лозівської громади. Енергетики працюють над тимчасовим відновленням електропостачання.

Голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський повідомив, що о п’ятій ранку 2 листопада ворожа атака торкнулася критичної інфраструктури регіону, передає РЕДПОСТ. Внаслідок обстрілу ситуація зі світлом значно погіршилась, і мешканці частково залишилися без електропостачання.

Співробітники енергетичних служб докладають усіх зусиль, щоб тимчасово подати електроенергію вже ввечері. Голова громади закликав зберігати спокій, підтримувати один одного та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожими ударами перебували 13 населених пунктів регіону. У Лозівському районі пошкоджено електромережі в селищі Близнюки та селі Нововолодимирське.