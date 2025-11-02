Росіяни FPV-дроном обстріляли автомобіль на Харківщині: фото

2 листопада о 8:00 у Золочівській громаді агресори влучили FPV-дроном у легковий автомобіль.
2 листопада о 8:00 в селі Одноробівка FPV-дрон ворога влучив у легковий автомобіль марки «Нива». Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська атакували безпілотниками Золочівську громаду на Харківщині.
