02.11.2025 10:54 Рита Парфенова

Росіяни FPV-дроном обстріляли автомобіль на Харківщині: фото

2 листопада о 8:00 у Золочівській громаді агресори влучили FPV-дроном у легковий автомобіль.

2 листопада о 8:00 в селі Одноробівка FPV-дрон ворога влучив у легковий автомобіль марки «Нива». Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська атакували безпілотниками Золочівську громаду на Харківщині.