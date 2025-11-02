02.11.2025 12:08 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 2 листопада

Наскільки небезпечний рівень радіації у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 2 листопада 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Золочів – 13

Харків – 13

Богодухів – 13

Коломак – 13

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 12

Слобожанське – 13

Берестин – 11

Лозова – 13

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

