У жовтні в Харкові пошкоджено 171 житловий об’єкт через ворожі обстріли

Протягом жовтня внаслідок атак окупантів пошкоджень зазнали понад 170 об’єктів житлового фонду Харкова. Більшість руйнувань незначні, але є випадки майже повного знищення приватних будинків.



Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки жовтневих обстрілів житлового фонду міста, передає РЕДПОСТ.

За його словами, загалом пошкоджено 171 об’єкт житлового сектору, зазначив він.

«Більшість з них має незначні руйнації, спричинені вибуховою хвилею. Водночас є випадки, зокрема в Індустріальному районі, коли удар КАБом призвів практично до повного знищення кількох приватних осель», – зазначив Ігор Терехов.

Усі вікна, пошкоджені внаслідок обстрілів, а це близько тисячі вибитих вікон, комунальні служби оперативно закрили плитами ОСБ у перші години після «прильотів». Відновлювальні роботи тривають щодня: відремонтовані покрівлі, діють гуманітарні та державні програми, зокрема «єВідновлення», яка дозволяє мешканцям подавати заявки на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом жлвтня країна-агресорка завдала 80 ударів по Харкову.