    
Главная Новини Харкова ЖКГ У жовтні в Харкові пошкоджено 171 житловий об’єкт через ворожі обстріли
02.11.2025  13:23   

У жовтні в Харкові пошкоджено 171 житловий об’єкт через ворожі обстріли

Протягом жовтня внаслідок атак окупантів пошкоджень зазнали понад 170 об’єктів житлового фонду Харкова. Більшість руйнувань незначні, але є випадки майже повного знищення приватних будинків.


Фото: ХМР

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки жовтневих обстрілів житлового фонду міста, передає РЕДПОСТ.

За його словами, загалом пошкоджено 171 об’єкт житлового сектору, зазначив він. 

«Більшість з них має незначні руйнації, спричинені вибуховою хвилею. Водночас є випадки, зокрема в Індустріальному районі, коли удар КАБом призвів практично до повного знищення кількох приватних осель», – зазначив Ігор Терехов.

Усі вікна, пошкоджені внаслідок обстрілів, а це близько тисячі вибитих вікон, комунальні служби оперативно закрили плитами ОСБ у перші години після «прильотів». Відновлювальні роботи тривають щодня: відремонтовані покрівлі, діють гуманітарні та державні програми, зокрема «єВідновлення», яка дозволяє мешканцям подавати заявки на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом жлвтня країна-агресорка завдала 80 ударів по Харкову.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
