01.11.2025 15:31

За місяць країна-агресорка завдала 80 ударів по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки жовтня.



"Жовтень видався дуже напруженим для Харкова", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

"За місяць Росія завдала 80 ударів по місту, більше половини - за допомогою різних типів БПЛА. Крім цього, ворог застосовував керовані авіабомби, а також випробовував нову тактику атак FPV-дронами.

Постраждали 109 осіб, серед них - троє дітей.

Загинув чоловік. Він працював у нашому комунальному підприємстві й у момент ударів по дитсадку саме прибирав на вулиці поряд.

Вибухи лунали майже у всіх районах:

Індустріальному,

Холодногірському,

Київському,

Шевченківському,

Слобідському,

Новобаварському та

Салтівському.

Важких руйнувань зазнали

енергетичні об’єкти,

приватний дитсадок,

друга міська лікарня,

ринок «Барабашово» та

об’єкти бізнесу,

десятки житлових будинків.

Упродовж місяця повітряна тривога тривала в Харкові сумарно 11 діб, тоді як по області - 22 доби. Тобто майже вдвічі менше, однак навіть за таких умов навантаження на екстрені служби залишалося високим.

Хочу подякувати всім, хто щодня працює для підтримки життя харківʼян: комунальникам, рятувальникам, медикам, енергетикам.

І вкотре прошу: реагуйте на оголошення про небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких!