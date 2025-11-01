    
01.11.2025  15:31   

За місяць країна-агресорка завдала 80 ударів по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки жовтня.


"Жовтень видався дуже напруженим для Харкова", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов. 
 
"За місяць Росія завдала 80 ударів по місту, більше половини - за допомогою різних типів БПЛА. Крім цього, ворог застосовував керовані авіабомби, а також випробовував нову тактику атак FPV-дронами.
 
Постраждали 109 осіб, серед них - троє дітей. 
 
Загинув чоловік. Він працював у нашому комунальному підприємстві й у момент ударів по дитсадку саме прибирав на вулиці поряд.
 
Вибухи лунали майже у всіх районах:
  • Індустріальному,
  • Холодногірському,
  • Київському,
  • Шевченківському,
  • Слобідському,
  • Новобаварському та
  • Салтівському.
 
 
Важких руйнувань зазнали
  • енергетичні об’єкти,
  • приватний дитсадок,
  • друга міська лікарня,
  • ринок «Барабашово» та
  • об’єкти бізнесу,
  • десятки житлових будинків. 
 
Упродовж місяця повітряна тривога тривала в Харкові сумарно 11 діб, тоді як по області - 22 доби. Тобто майже вдвічі менше, однак навіть за таких умов навантаження на екстрені служби залишалося високим.
 
Хочу подякувати всім, хто щодня працює для підтримки життя харківʼян: комунальникам, рятувальникам, медикам, енергетикам. 
 
І вкотре прошу: реагуйте  на оголошення про небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких!
 
 
