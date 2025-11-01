01.11.2025 15:31
За місяць країна-агресорка завдала 80 ударів по Харкову
Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки жовтня.
"Жовтень видався дуже напруженим для Харкова", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов.
"За місяць Росія завдала 80 ударів по місту, більше половини - за допомогою різних типів БПЛА. Крім цього, ворог застосовував керовані авіабомби, а також випробовував нову тактику атак FPV-дронами.
Постраждали 109 осіб, серед них - троє дітей.
Загинув чоловік. Він працював у нашому комунальному підприємстві й у момент ударів по дитсадку саме прибирав на вулиці поряд.
Вибухи лунали майже у всіх районах:
-
Індустріальному,
-
Холодногірському,
-
Київському,
-
Шевченківському,
-
Слобідському,
-
Новобаварському та
-
Салтівському.
Важких руйнувань зазнали
-
енергетичні об’єкти,
-
приватний дитсадок,
-
друга міська лікарня,
-
ринок «Барабашово» та
-
об’єкти бізнесу,
-
десятки житлових будинків.
Упродовж місяця повітряна тривога тривала в Харкові сумарно 11 діб, тоді як по області - 22 доби. Тобто майже вдвічі менше, однак навіть за таких умов навантаження на екстрені служби залишалося високим.
Хочу подякувати всім, хто щодня працює для підтримки життя харківʼян: комунальникам, рятувальникам, медикам, енергетикам.
І вкотре прошу: реагуйте на оголошення про небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких!
