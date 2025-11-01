    
01.11.2025  14:39   Дмитро Колонєй

Судитимуть мешканця Харківщини, який служив окупантам

На Харківщині слідчі направили до суду обвинувальний акт.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 57-річний мешканець села Піски-Радьківські Ізюмського району пд час тимчасової окупації селища Борова у 2022 році перейшов на бік ворога:
 
  • добровільно обійняв посаду у незаконному правоохоронному органі, створеному окупаційною владою;
  • погодився співпрацювати з представниками країни-агресора;
  • став «помічником оперативного чергового» у пункті поліції так званого управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області;
  • патрулював вулиці;
  • перевіряв документи місцевих жителів;
  • сприяв незаконним затриманням громадян і забезпечував діяльність окупаційного органу.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ексспівробітника лісгоспу, який під час окупації Куп’янщини робив собі «кар’єрне підвищення», притягнуть до суду.
 
