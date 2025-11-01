01.11.2025 14:39 Дмитро Колонєй
Судитимуть мешканця Харківщини, який служив окупантам
На Харківщині слідчі направили до суду обвинувальний акт.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 57-річний мешканець села Піски-Радьківські Ізюмського району пд час тимчасової окупації селища Борова у 2022 році перейшов на бік ворога:
-
добровільно обійняв посаду у незаконному правоохоронному органі, створеному окупаційною владою;
-
погодився співпрацювати з представниками країни-агресора;
-
став «помічником оперативного чергового» у пункті поліції так званого управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області;
-
патрулював вулиці;
-
перевіряв документи місцевих жителів;
-
сприяв незаконним затриманням громадян і забезпечував діяльність окупаційного органу.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
.
