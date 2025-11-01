    
Главная Новини Харкова Армія Південно-Слобожанський напрямок Харківщини: загарбники сім разів атакували Вовчанськ та Кам'янку
01.11.2025  16:31   Дмитро Колонєй

Південно-Слобожанський напрямок Харківщини: загарбники сім разів атакували Вовчанськ та Кам'янку

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 1 листопада 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував укріплення наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського.
  • На Куп’янському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині Сили оборони відбили 16 атак окупантів.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
