01.11.2025 16:31 Дмитро Колонєй

Південно-Слобожанський напрямок Харківщини: загарбники сім разів атакували Вовчанськ та Кам'янку

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 1 листопада 2025 року від Генштаба ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував укріплення наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

