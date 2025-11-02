02.11.2025 13:36

У Харкові відкрилася виставка про життя міста під час війни (фото)

У Обласному організаційно-методичному центрi культури і мистецтва відкрилася персональна виставка фотографа Василя Голосного «... І буде світло».





Фото показують Харків під час блекаутів 2022-2023 років. На виставці також представлені роботи про вечірнє місто з ілюмінацією, повідомляє Фото показують Харків під час блекаутів 2022-2023 років. На виставці також представлені роботи про вечірнє місто з ілюмінацією, повідомляє РЕДПОСТ

"Темрява, що огорнула місто у 2022–2023 роках, стала символом нашого спільного випробування. Але навіть у безмісячні години народжувалися світлі миті: відблиски ліхтариків у руках перехожих, вогники далекого неба, тихі жести турботи між людьми, що тримаються разом. Бо справжнє світло — не в лампах і мережах, а в серці.

На знімках — пари, друзі, діти, наші менші улюбленці, — ті, хто, попри темряву, продовжує світитися любов’ю й теплом. їхня ніжність, підтримка, здатність бути поруч — це проміння, що не дає згаснути надії.

І фінальний акорд — Харків, освітлений ліхтарями. Світло, яке повернулося, щоб нагадати: ніч завжди закінчується. Ми вистоїмо. І після темряви завжди буде день. І буде світло." - йдеться у анонсы виставки.

Відвідати виставку можна за адресою: вул. Сковороди, 62 у п'ятницю (з 15 год до 19 год), суботу та неділю (з 14 год до 18 год).



Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея