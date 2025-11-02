    
Главная Фото Виставки, ярмарки У Харкові відкрилася виставка про життя міста під час війни (фото)
02.11.2025  13:36   

У Харкові відкрилася виставка про життя міста під час війни (фото)

У Обласному організаційно-методичному центрi культури і мистецтва відкрилася персональна виставка фотографа Василя Голосного «... І буде світло».

Харків, виставка

Фото показують Харків під час блекаутів 2022-2023 років. На виставці також представлені роботи про вечірнє місто з ілюмінацією, повідомляє РЕДПОСТ.
 
"Темрява, що огорнула місто у 2022–2023 роках, стала символом нашого спільного випробування. Але навіть у безмісячні години народжувалися світлі миті: відблиски ліхтариків у руках перехожих, вогники далекого неба, тихі жести турботи між людьми, що тримаються разом. Бо справжнє світло — не в лампах і мережах, а в серці.
 
На знімках — пари, друзі, діти, наші менші улюбленці, — ті, хто, попри темряву, продовжує світитися любов’ю й теплом. їхня ніжність, підтримка, здатність бути поруч — це проміння, що не дає згаснути надії.
 
І фінальний акорд — Харків, освітлений ліхтарями. Світло, яке повернулося, щоб нагадати: ніч завжди закінчується. Ми вистоїмо. І після темряви завжди буде день. І буде світло." - йдеться у анонсы виставки.
 
Відвідати виставку можна за адресою: вул. Сковороди, 62 у п'ятницю (з 15 год до 19 год), суботу та неділю (з 14 год до 18 год).


Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, виставка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.11 ЖКГ У жовтні в Харкові пошкоджено 171 житловий об’єкт через ворожі обстріли 02.11 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 2 листопада 02.11 ЖКГ Росіяни FPV-дроном обстріляли автомобіль на Харківщині: фото
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 